У Державному бюро розслідування виклали у мережу коротеньке відео. На ньому можна побачити щиросердне каяття мешканки Харківщини, котра ображала ЗСУ.

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Жінку запідозрили у співпраці з окупантами

У ДБР підкреслили, що під час воєнного стану в Україні регулярно слідкують як за українцями, так і росіянами. Вони роблять це задля того, щоб виявити можливих колаборантів.

Так, вдалось натрапити на 34-річну мешканку Харківщини. Вона під час прямої трансляції в одній із соціальних мереж ображала ЗСУ.

Гаразд, я скажу на ЗСУ – х**ня. Що мені за це буде, скажіть?,

– поставила риторичне питання вона.

Ба більше, вона говорила, що ладна сама убивати українських військових. Тих, завдяки кому вона вціліла, хоч і Харківщину атакують щоденно.

З жінкою співробітники ДБР провели роз'яснювальну бесіду. Після неї мешканка Харківщини вирішила змінити свою риторику. Вона перепросила перед ЗСУ за все те, що говорила.

"Я хочу вибачитись перед ЗСУ. Насправді я так не вважаю. Я вважаю, що ЗСУ – наші захисники та герої. Як можу – допомагаю, підтримую їх. Я патріотка своєї країни. Слава Україні!", – сказала вона на відео.

34-річна жінка Харківщини перепросила перед ЗСУ: дивіться відео

Водночас у ДБР вирішили на цьому не обмежуватись. Всю інформацію про 34-річну жінку вони зібрали з соціальних мереж і передали до СБУ. Тож на неї очікує ще не одна така бесіда.

Тим часом СБУ виявила на Львівщині масштабну схему розкрадання військової амуніції. Співробітникам вдалось вилучити майже 3 тисячі бронежилетів. Їх передадуть на потреби ЗСУ.

Організував схему впливовий чоловік на Львівщині

42-річний керівник одного з рекламних холдингів займався продажем товарів, які до України привозив під виглядом гуманітарки для ЗСУ. Як з'ясувалось, ніякої допомоги українські військові не отримали.

Причому цинізм на найвищому рівні. Дозвільну документацію вони отримали від посадовців ЗСУ. Це дозволило безперешкодно ввозити до України амуніцію. Правда, її не передавали військовим, а продавали, щоб отримати прибуток.

Загальна вартість вилучених майже 3 тисяч бронежилетів – 25 мільйонів гривень. Спочатку фахівці проведуть експертизу, а після цього передадуть амуніцію туди, куди вона й мала прямувати – до ЗСУ.

До слова, про крадіжки. Хоч і минуло кілька місяців з моменту звільнення низки населених пунктів від окупантів, зараз з'являється все більше доказів їхніх злочинів. Зокрема, пограбувань.

На Сумщині з магазину виносили батарейки та бритви

Співробітники СБУ виклали у мережу відео. Воно демонструє, як російські загарбники грабували магазин на Сумщині. Спочатку вони виламали двері крамниці з товарами для дому "Ta-Da!". Після цього виносили з неї усе, що лише могли.

Випивки у цьому магазині, ясна річ, не було. Тож довелось окупантам брати те, що було в асортименті. Вони не гребували ані парфумами, ані станками для гоління. Несли з собою також батарейки. До слова, усе поцуплене складали у сумки, крадені тут же.

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