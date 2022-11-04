Анна покинула Херсон вместе со своей семьей. Она не планировала выезжать из города и ждала наших защитников. Журналистам 24 канала в рамках проекта СВОИ она рассказала о жизни в оккупации и бегстве от войны.

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Анна ждала наших защитников

Пока женщина проживает в Одессе. Однако он планирует сразу вернуться в Херсон после победы.

Вернусь домой. Мы же до последнего не ехали, потому что ждали наших ребят. Мы готовились, мечтали о том, как будем их встречать, готовить им домашнюю еду. Никто никуда не собирался,

– сказала женщина.

Мы верим, что желание Анны обязательно исполниться. Ведь Вооруженные Силы Украины каждый день приближаются к Херсону. Совсем скоро там снова развеется украинский флаг, как и на всех оккупированных территориях нашей страны.

Какая ситуация в Херсонской области: главное

Украинские защитники продвигаются по Херсонской области. 3 ноября сине-желтый флаг взвился над Малой Сейдименухой. Этот поселок расположен в Бериславском районе – в 80 километрах от самого Херсона.

Из здания Херсонской ОГА таинственно исчез российский триколор. Местные жители также сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах. В частности, в Чернобаевке, Степановке, Белозерке.

Военный эксперт Петр Черник заверил, что не стоит торопиться с положительными выводами. По его словам, исчезновение российского флага из здания администрации Херсона – это еще одна информационно-психологическая операция оккупантов.

Российский диктатор Владимир Путин буквально призвал "убрать" украинцев из временно оккупированного Херсона. Мол, "население не должно страдать от обстрелов, каких-либо наступательных, контрнаступательных, других мер, связанных с военными действиями". И это он говорит после девяти месяцев оккупации, во время которых украинцев запугивали, терроризировали и ежедневно издевались.

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