Анна покинула Херсон разом зі своєю родиною. Вона не планувала виїжджати з міста та чекала на наших захисників. Журналістам 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ вона розповіла про життя в окупації та втечу від війни.

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Анна чекала на наших захисників

Наразі жінка проживає в Одесі. Однак вона планує відразу повернутися в Херсон після перемоги.

Повернуся додому. Ми ж до останнього не їхали, бо чекали на наших хлопців. Ми готувалися, мріяли про те, як будемо їх зустрічати, готувати їм домашню їжу. Ніхто нікуди не збирався,

– сказала жінка.

Ми віримо, що бажання Анни обов'язково здійснитися. Адже Збройні Сили України щодня наближаються до Херсона. Зовсім скоро там знову замайорить український прапор, як і на всіх окупованих територіях нашої країни.

Яка ситуація на Херсонщині: головна

Українські захисники просуваються у Херсонській області. 3 листопада синьо-жовтий стяг замайорів над Малою Сейдименухою. Це селище розташоване у Бериславському районі – за 80 кілометрів від самого Херсона.

З будівлі Херсонської ОДА таємниче зник російський триколор. місцеві жителі також повідомляють, що окупанти покинули блокпости в деяких населених пунктах. Зокрема, в Чорнобаївці, Степанівці, Білозерці.

Військовий експерт Петро Черник запевнив, що не варто поспішати з позитивними висновками. За його словами, зникнення російського прапора з будівлі адміністрації Херсонщини – це ще одна інформаційно-психологічна операція окупантів.

Російський диктатор Владімір Путін буквально закликав "прибрати" українців з тимчасово окупованого Херсона. Мовляв, "населення не повинно страждати від обстрілів, якихось наступальних, контрнаступальних, інших заходів, пов'язаних з військовими діями". І це він говорить після дев'яти місяців окупації, під час яких українців залякували, тероризували та щоденно знущалися.

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