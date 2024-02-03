Конечно, впоследствии женщине пришлось публично извиняться перед украинцами. По ее словам, у нее "глупая голова" и она была в состоянии опьянения, когда говорила это.

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Что говорила женщина

На видео одного из российских стримеров попала гражданка Украины, родом из Хмельницкой области с ностальгически-советскими убеждениями. В разговоре с блогером женщина называла россиян "родными" и говорила, якобы все украинцы любят их – ведь они "ничего плохого ей не сделали". Она убеждала, что россияне не виноваты, а виновата во всем власть.

Это все власть виновата. Все будет хорошо, поверьте, скоро, скоро, еще немного потерпеть – и всегда мы были, и будем вместе. Еще немного, все будет хорошо. Я вас очень люблю, мы вас любим,

– говорила хмельничанка.

Женщина убеждена, что россияне не любят только "боты", а все остальные положительно настроены. Она утверждает, что все ее знакомые за Россию, но просто боятся сказать это вслух. Впоследствии она даже согласилась жить в составе России – "главное, чтобы работу имели".

Что говорила жительница Хмельницкого о России: смотрите видео

Извинения хмельничанки

Впоследствии женщина записала видеоизвинения, в котором отметила, что стала популярной из-за своей "глупой головы". Стоит отметить, что на этот раз женщина говорила на украинском, в отличие от разговора с блогером. Она рассказала, что была в неадекватном состоянии и очень жалеет, что села поговорить с "проклятым ра**стом".

Прошу прощения, в первую очередь у матерей, которых детей убили проклятые ра**сты. Всех украинцев прошу прощения. Я глупый, ненормальный человек, за что я такое сделала. Я люблю свою Украину. Я никакая не сепаратистка, я придурок пьяный была. Искренне раскаиваюсь перед всеми вами, становлюсь на колени,

– говорит женщина.

Хмельничанка отметила, что все ошибаются и она ошиблась. По ее словам, она любит Украину и никогда в жизни не будет такое делать

Извинения жительницы Хмельницкой области: смотрите видео

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