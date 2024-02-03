Звісно, згодом жінці довелося публічно вибачатися перед українцями. За її словами, у неї "дурна голова" і вона була у стані сп'яніння, коли говорила це.
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Що говорила жінка
На відео одного з російських стрімерів потрапила громадянка України, родом з Хмельниччини з ностальгічно-рядянськими переконаннями. У розмові з блогером жінка називала росіян "рідними" і говорила, нібито всі українці люблять їх – адже вони "нічого поганого їй не зробили". Вона переконувала, що росіяни не винні, а винна у всьому влада.
Це все влада винна. Все буде добре, повірте, скоро, скоро, ще трохи потерпіти – і завжди ми були, і будемо разом. Ще трохи, все буде добре. Я вас дуже люблю, ми вас любимо,
– казала хмельничанка.
Жінка переконана, що росіяни не люблять лише "боти", а всі інші позитивно налаштовані. Вона стверджує, що всі її знайомі за Росію, але просто бояться сказати це вголос. Згодом вона навіть погодилася жити в складі Росії – "головне, щоб роботу мали".
Що говорила жителька Хмельницького про Росію: дивіться відео
Вибачення хмельничанки
Згодом жінка записала відеовибачення, у якому зазначила, що стала популярною через свою "дурну голову". Варто зазначити, що цього разу жінка говорила українською, на відміну від розмови з блогером. Вона розповіла, що була в неадекватному стані і дуже шкодує, що сіла поговорити з "клятим ра**стом".
Прошу вибачення, в першу чергу в матерів, яких дітей вбили кляті ра**сти. Усіх українців прошу вибачення. Я дурна, ненормальна людина, за що я таке зробила. Я люблю свою Україну. Я ніяка не сепаратистка, я придурок п'яний була. Щиро каюся перед всіма вами, стаю на коліна,
– каже жінка.
Хмельничанка зазначила, що всі помиляються і вона помилилася. За її словами, вона любить Україну і ніколи в житті не буде таке робити
Вибачення жительки Хмельниччини: дивіться відео
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