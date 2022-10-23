Я уже сделала все, что могла – жительница Мариуполя о муже-военном, который сейчас в плену

Жительница Мариуполя Мария вместе с 2-летним сыном вынуждена была искать убежище в Закарпатье. Муж девушки – военный, который оборонял "Азовсталь", до сих пор находится в плену.

Жизнь в оккупации, отсутствие известий о мужчине и выезд из уничтоженного захватчиками города. Свою историю Мария рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

Читайте интервью полностью Нас спасли дети, – Мария об эвакуации из Мариуполя и попытках освободить мужа из плена

"Сделал для нас все, что мог и ушел на фронт": Мария о своем муже, защищавшем "Азовсталь"

Муж Марии – военный, защитник "Азовстали". Сейчас он находится во вражеском плену.



Мария рассказала о плене мужа / Фото предоставлено 24 каналу

Девушка может только догадываться, как он и где, ведь на связь пленный защитник вообще не выходит. Мария говорит, что муж находился в Еленовке, однако она слышала, что его вывезли.

В ночь на 29 июля российские захватчики совершили беспрецедентный теракт. Они взорвали барак в Еленовке, где в то время находились военнопленные украинцы. В частности, защитники "Азовстали". Таким образом, Россия пыталась скрыть следы своих преступлений.

В последний раз военный выходил на связь 17 мая, когда еще был на "Азовстале". Тогда он сказал, что их эвакуируют по приказу руководства. Девушка замечает, что у защитника было мало надежд на то, что россияне сдержат обещание и освободят пленных за несколько месяцев.

Прошло уже почти полгода с момента, когда муж Марии попал в плен. Девушка отмечает, что сделала все, что могла и очень надеется, что скоро им удастся вернуть его из плена.

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В Мариуполе обустроили базы для обучения российских "мобиков"

Россияне начали активно перевозить через Мариуполь военную технику и даже обустроили в городе полигоны и базы для мобилизованных. Этой информацией с 24 каналом поделился советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе сейчас большое движение техники и живой силы. В частности, оккупанты свозят разбитую Вооруженными Силами Украины технику.

В общей сложности в городе можно насчитать до 1 тысячи российских "мобиков". Однако они долго не задерживаются.

Сначала "пушечное мясо" на скорую руку тренируют на полигонах и обучают военному делу, а затем отправляют на Херсонское, Запорожское или Донецкое направление.

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