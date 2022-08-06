Я была очень счастлива возвращаться даже к этим руинам, – жительница Мариуполя о приезде в город

Работнице Мариупольского государственного университета Оксане Деревянко удалось дважды выехать из многострадального города. В мае она ненадолго вернулась в Мариуполь, чтобы забрать вещи.

Еще до полной блокады Мариуполя женщина выбралась в Белосарайскую косу, которую вскоре тоже оккупировали. Решив, что стоит выезжать на подконтрольную Украине территорию, Оксана захотела вернуться в многострадальный Мариуполь за какими-то вещами. Об этом она рассказала в интервью для проекта СВОИ на 24 канале.

К теме Спали под 6 одеялами, – Оксана из Мариуполя о жизни в блокаде и избежании фильтрации

Женщина была счастлива вернуться домой, хотя он был уже не тем

Оксана постоянно говорила отцу, что нужно вернуться в Мариуполь за вещами и уехать. Все, что у них было с собой: нижнее белье, 2 одеяла и свитера, в которых они ходили.

Но долгое время оккупанты никого не пускали в город – говорили, что не впустят до тех пор, пока с "Азовсталью" что-то не решится.

Вот мы и ждали 7 недель. Сначала было очень трудно найти машину, которая отвезла бы нас в Мариуполь. Потом было трудно найти машину, которая отвезла бы в Бердянск, потому что там было очень много дезинформации, что перевозчики якобы везут совсем не туда. Это все специально было, чтобы люди оставались и не искали никаких способов оттуда выбраться.

– рассказала Оксана.

Со временем родственники отвезли женщину в Мариуполь. Она призналась, что она была счастлива вернуться даже в руины.

Скажу вам честно: я была очень счастлива возвращаться даже к этим руинам. Я помню, что была счастлива просто вернуться домой. Хотя тот дом, который я помнила, уже не был моим. В нем уже не было того тепла, не было уюта. Я понимала, что в городе не осталось никого из тех, с кем была связана моя привычная жизнь, но просто быть дома, в своей квартире, в своей комнате – то было гораздо лучше, чем быть на Белосарайке,

– сказала женщина.

Оксана около 2 недель ожидала своего перевозчика. И, впоследствии, когда он таки приехал за ней, Оксана сумела добраться до Запорожья за 1 день – правда, не без "приключений". Кроме водителя, в машине были ее отец-пенсионер и еще одна женщина-пенсионерка.

В Польше считают, что если бы ВСУ получили HIMARS раньше, то трагедии Мариуполя не было бы

В Польше убеждены, что если бы украинская армия получила HIMARS раньше, то мариупольской трагедии можно было бы избежать. В таком случае украинская армия смогла бы помешать российским захватчикам войти в город.

К теме – что происходит сейчас в Мариупольской больнице: смотрите видео