Итальянка решила зажечь камин на Рождество. Она даже не представляла себе, что может уничтожить ценные бумаги.

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От увиденного мужчина чуть не потерял сознание

Итальянские СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Монтеверде. Впоследствии мужчина поделился пережитым с журналистами.

Когда я увидел пламя, я сказал себе: "Все кончилось". Я чуть не потерял сознание: сбережения буквально разлетелись в дым,

– рассказал итальянец.

Он объяснил, что спрятал в камине ценные бумаги, потому что боялся, чтобы воры их не нашли. Впрочем, жену почему-то не предупредил.

"Я думал, что это безопасное место, куда воры никогда не заглянут. Моя жена не знала, что я спрятал там почтовые купоны. Каждый год перед тем, как разжигать огонь, мы их переводили," - добавил мужчина.

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В Тернопольской области неизвестные смыли деньги в канализацию

В Лановцах Тернопольской области канализацию буквально забили деньгами. Кто-то смыл обожженные евро и фунты в унитаз. Интересную находную обнаружили коммунальщики.

По словам работников, деньги настоящие. Более того, обнаружили до 700 евро. Банкноты были номиналом в сотню. Сколько же денег спустили в канализацию и кто это сделал, неизвестно.