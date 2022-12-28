Італійка вирішила запалити камін на Різдво. Вона навіть не уявляла, що може знищити цінні папери.

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Від побаченого чоловік ледь не зомлів

Італійські ЗМІ повідомили, що інцидент трапився в районі Монтеверде. Згодом чоловік поділився пережитим з журналістами.

Коли я побачив полум'я, я сказав собі: "Все скінчилося". Я ледь не втратив свідомість: заощадження буквально розлетілися в дим,

– розповів італієць.

Він пояснив, що заховав у каміні цінні папери, бо боявся, аби злодії їх не знайшли. Втім, дружину чомусь не попередив.

"Я думав, що це безпечне місце, куди злодії ніколи не заглянуть. Моя дружина не знала, що я сховав там поштові купони. Щороку перед тим, як розпалювати вогонь, ми їх перекладали," – додав чоловік.

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На Тернопільщині невідомі змили гроші в каналізацію

У Ланівцях Тернопільської області каналізацію буквально забили грішми. Хтось змив обпалені євро та фунти в унітаз. Цікаву знахідну виявили комунальники.

За словами працівників, гроші справжні. Ба більше, виявили до 700 євро. Банкноти були номіналом в сотню. Скільки ж саме, грошей спустили в каналізацію і хто це зробив, достеменно невідомо.