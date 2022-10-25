Мы знали, что Россия хочет Восток, поэтому, соответственно, нужно ехать на Запад – переселенка

Украинская учительница из Волновахи Людмила Бондаренко была вынуждена покинуть свой дом, чтобы уберечь свою жизнь. Женщина проживает во Львове.

Сначала Людмила уехала в Днепропетровскую область, затем решила поехать в Польшу. Об этом учительница из Волновахи рассказала в эксклюзивном интервью 24 каналу в рамках проекта "СВОИ".

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Жительница Волновахи о решении переехать во Львов

Людмилу поселили в школе в городке Сендзишув (Польша), в общежитии для спортсменов, где они проходили реабилитацию. В комнате жили по 3 – 5 человек. Была душевая кабинка и столовая на этаже.

Женщина рассказала, что ее мать очень хотела вернуться в Украину. Ей было тяжело за границей из-за того, что она не знала языка. Людмиле даже предложили работу в одной из школ, где она волонтерила. Однако все же женщина отказалась от этого предложения и уехала во Львов.

Мы знали, что Россия хочет Восток, поэтому, соответственно, нужно ехать на Запад. Будь это не Львов, то был бы Тернополь или другой город. Но когда мы в 2017 году были во Львове, дочь даже переехать сюда хотела,

– сказала женщина.

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Людмила Бондаренко до сих пор работает в Волновахской общеобразовательной школе №4, как и до полномасштабного вторжения России. Только теперь – дистанционно и с новыми учениками.

Захватчики в очередной раз показали, что означает "русский мир". Конечно, позитива он никак не предполагает. Российские оккупанты превращают мирные города Украины в руины, пытают местное население и проявляют жестокость ко всему живому.

Ранее в Волновахе проживало более 100 тысяч человек. Захватчики настолько мощно обстреливали этот город, что от него мало что осталось. Однако российские пропагандисты продолжают притворяться, что все хорошо. Они снимают разные сюжеты, чтобы показать, что город "освобожден".

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