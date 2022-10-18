В Житомире после атаки есть пострадавшие: в городе – проблемы со светом и водой

Российские военные нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины утром 18 октября. В результате вражеской атаки в городе наблюдаются проблемы с водоснабжением и электроэнергией.

Об этом сообщил городской глава Житомира Сергей Сухомлин во время телемарафона. Он отметил, что, несмотря на ракетные обстрелы в городе, продолжили свою работу больницы, которые перевели на резервное питание.

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Два человека получили ранения

Действительно, сегодня было 3 прилета в энергетическую инфраструктуру Житомира. Фактически час город находился без электроэнергии. Постепенно наши аварийные бригады, энергетики делают все возможное, чтобы подключить город к электрической энергии. Некоторые районы уже подключены,

– отметил он.

Он также добавил, что в результате ракетного удара два человека пострадали. Одного из них пришлось госпитализировать.

По словам мэра, некоторые объекты Водоканала уже тоже возобновили свою работу. Что касается электроэнергии, то ее в ближайшее время обещают восстановить по всему городу.

Относительно аварийных отключений информацию можно будет сказать позже, отметил Сухомлин. Сейчас же происходит оценка ущерба, нанесенного россиянами своим ракетным ударом.

Сухомлин в эфире подчеркнул, что сигнала об отбое воздушной тревоги нет. Поэтому горожан он попросил находиться в безопасных местах и не рисковать собственными жизнями. Отметим, что отбой раздался в 10:03. Будьте осторожны, покидая укрытие.

Что известно об атаке Житомира

Заметим, что в Житомирской области взрывы прогремели несколько раз с интервалом около 40 минут. Впервые о них сообщили журналистам на 24 канале местные жители около 08:40. Они отметили, что слышали их по меньшей мере дважды. Известно, что местами после первого взрыва исчез свет в регионе.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко вскоре подтвердил информацию о взрывах. Он отметил, что предварительно зафиксировано два прилета в объект критической инфраструктуры. Впоследствии поступила информация и от мэра об исчезновении электроэнергии. Заметим, что снова взрывы прогремели в области уже в 09:19.

Атаки по энергетической инфраструктуре Житомирщины не прекращаются. Напомним, что в области попадания зафиксировали также 10 октября. В день, когда враг нанес массированный ракетный удар, пытаясь лишить украинцев электроэнергии и связи.

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