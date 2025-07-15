В Житомире после отбоя воздушной тревоги раздался звук, похожий на взрыв: что это было

В понедельник, 14 июля, после отбоя воздушной тревоги в Житомире раздался звук, похожий на взрыв. Однако правоохранители и сотрудники ГСЧС не получали соответствующих вызовов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Читайте также Смертельный бизнес: после взрывов возле Житомира пятеро мужчин получили подозрение

Что за звук слышали жители Житомира?

Звук, похожий на взрыв, прозвучал через 20 минут после отбоя воздушной тревоги – то есть около 14:50.

По сообщениям местных жителей, громкий звук был слышен в нескольких микрорайонах города. В то же время некоторые пользователи соцсетей отмечали, что даже в пределах одного района не все слышали его.

В пресс-службе областного управления ГСЧС сообщили, что также слышали звук, однако никаких вызовов или сообщений о чрезвычайных ситуациях не поступало. В полиции отметили, что обращений по этому поводу также не было.

Начальник управления по вопросам гражданской защиты населения и оборонной работы Житомирской ОВА Сергей Безносюк заявил, что выясняет обстоятельства инцидента.

Я пообщался с военными – эти звуки точно не связаны с их работой. На полигонах сегодня было тихо. Связался со спасателями – они также ответили, что не получали сообщений об этом и, соответственно, и выездов на такие события не имели. Единственный громкий звук, который звучал сегодня днем, был связан с демонтажными работами, которые подрядная организация проводит на территории житомирского лицея №25. По моей информации, там действительно было громко, потому что при демонтаже что-то упало – или балка, или бетонная плита,

– объяснил Безносюк.

У чиновника также спросили, не могла ли ситуация быть похожей на инцидент в Березине, когда взрыв на подпольном предприятии повлек за собой гибель людей. В ответ Сергей Безносюк снова подчеркнул, что никаких сообщений о внештатных ситуациях не поступало.