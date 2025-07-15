Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Читайте також Смертельний бізнес: після вибухів біля Житомира п'ятеро чоловіків отримали підозру

Що за звук чули жителі Житомира?

Звук, схожий на вибух, пролунав за 20 хвилин після відбою повітряної тривоги – тобто близько 14:50.

За повідомленнями місцевих жителів, гучний звук було чутно в кількох мікрорайонах міста. Водночас деякі користувачі соцмереж зазначали, що навіть у межах одного району не всі чули його.

У пресслужбі обласного управління ДСНС повідомили, що також чули звук, однак жодних викликів чи повідомлень про надзвичайні ситуації не надходило. У поліції зазначили, що звернень із цього приводу також не було.

Начальник управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської ОВА Сергій Безносюк заявив, що з'ясовує обставини інциденту.

Я поспілкувався з військовими – ці звуки точно не пов'язані з їхньою роботою. На полігонах сьогодні було тихо. Зв'язався з рятувальниками – вони також відповіли, що не отримували повідомлень стосовно цього і, відповідно, й виїздів на такі події не мали. Єдиний голосний звук, який лунав сьогодні вдень, був пов'язаний з демонтажними роботами, які підрядна організація проводить на території житомирського ліцею №25. За моєю інформацією, там дійсно було гучно, бо при демонтажі щось впало – чи балка, чи бетонна плита,

– пояснив Безносюк.

У чиновника також запитали, чи не могла ситуація бути схожою на інцидент у Березині, коли вибух на підпільному підприємстві спричинив загибель людей. У відповідь Сергій Безносюк знову наголосив, що жодних повідомлень про позаштатні ситуації не надходило.