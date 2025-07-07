Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України.

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У поліції прокоментували вибухи під Житомиром

Слідство встановило, що влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом із чотирма спільниками організував незаконне виробництво вибухівки в селі Березина на Житомирщині.

Для своєї діяльності чоловіки облаштували приміщення колишнього корівника, вагової та складу.

До справи вони залучили хіміка, який розробив рецептуру і контролював виробництво, а також двох робітників, які проживали на території об'єкта та займалися безпосередньо виготовленням вибухівки.

7 липня слідчі слідчого управління за оперативного супроводу оперативників Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини та співробітників УСБУ області повідомили всім п'ятьом чоловікам про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб,

– повідомили в Нацполіції.

Чоловіків підозрюють у незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв, незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, а також порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки.

Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до незаконного виробництва вибухівки. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, внаслідок вибухів на Житомирщині загинули двоє місцевих жителів — 16 і 26 років. Ще 83 людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.