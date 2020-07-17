Трагедия произошла в Житомире 16 июля. Двое мальчишек играли возле дороги. Они пытались вскарабкаться на забор соседа, но 5-летний мальчик упал. В тот же миг по улице проезжал молоковоз, который совершил наезд на ребенка.

Детали трагедии

Грузовик якобы ехал по переулку для легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирщины.

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За несколько минут до трагедии дети услышали звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе. Дети заинтересовалась и захотели взобраться на забор.

Старший мальчик помогал младшему, однако сил не хватило. 5-летний мальчик спрыгнул с забора прямо под задние колеса молоковоза.

Когда он (грузовой автомобиль – 24 канал) приближался к ним, погибший мальчик был вообще к нему спиной. Когда сравнялся с ним, ребенок развернулся и играя, просто упал под заднее колесо,

– объяснила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.

К сожалению, ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Когда "скорая" прибыла на место ДТП медики лишь констатировали смерть. Мать погибшего мальчика пыталась устроить самосуд над водителем грузовика.

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Полиция задержала мужчину, чтобы провести необходимые экспертизы. По предварительной информации, в крови водителя грузовика не было алкоголя.

Место аварии в Житомире / Фото Нацполиции

Кто может быть виноват в ДТП

Водитель грузовика обвиняет родителей мальчика в том, что плохо следили за ребенком.

в том, что плохо следили за ребенком. Родственники погибшего утверждают, что в трагедии виноват именно водитель молоковоза, ведь в переулок может заезжать только легковой транспорт.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.