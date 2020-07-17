В Житомире 5-летний мальчик упал под колеса грузовика и погиб
Трагедия произошла в Житомире 16 июля. Двое мальчишек играли возле дороги. Они пытались вскарабкаться на забор соседа, но 5-летний мальчик упал. В тот же миг по улице проезжал молоковоз, который совершил наезд на ребенка.
Детали трагедии
Грузовик якобы ехал по переулку для легковых авто. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Житомирщины.
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За несколько минут до трагедии дети услышали звук двигателя легкомоторного самолета, который ремонтировали в соседском дворе. Дети заинтересовалась и захотели взобраться на забор.
Старший мальчик помогал младшему, однако сил не хватило. 5-летний мальчик спрыгнул с забора прямо под задние колеса молоковоза.
Когда он (грузовой автомобиль – 24 канал) приближался к ним, погибший мальчик был вообще к нему спиной. Когда сравнялся с ним, ребенок развернулся и играя, просто упал под заднее колесо,
– объяснила пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко.
К сожалению, ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Когда "скорая" прибыла на место ДТП медики лишь констатировали смерть. Мать погибшего мальчика пыталась устроить самосуд над водителем грузовика.
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Полиция задержала мужчину, чтобы провести необходимые экспертизы. По предварительной информации, в крови водителя грузовика не было алкоголя.
Место аварии в Житомире / Фото Нацполиции
Кто может быть виноват в ДТП
- Водитель грузовика обвиняет родителей мальчика в том, что плохо следили за ребенком.
- Родственники погибшего утверждают, что в трагедии виноват именно водитель молоковоза, ведь в переулок может заезжать только легковой транспорт.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.