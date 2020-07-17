Трагедія сталася у Житомирі 16 липня. Двоє хлопчаків бавилися біля дороги. Вони намагалися видертися на паркан сусіда, але 5-річний хлопчик впав. Цієї ж миті вулицею проїжджав молоковоз, який скоїв наїзд на дитину.

Деталі трагедії

Вантажівка нібито їхала провулком для легкових авто. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Житомирщини.

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За декілька хвилин до трагедії дітлахи почули звук двигуна легкомоторного літака, який ремонтували у сусідському дворі. Малеча зацікавилася та захотіла видертися на паркан.

Старший хлопчик допомагав меншому, однак сил забракло. 5-річний хлопчик зістрибнув з паркану просто під задні колеса молоковоза.

Коли він (вантажний автомобіль – 24 канал) наближався до них, загиблий хлопчик був взагалі до нього спиною. Коли порівнявся з ним, дитина розвернулася і граючись, просто впала під заднє колесо,

– пояснила речниця поліції Житомирській області Алла Ващенко.

На жаль, дитина отримала травми несумісні з життям. Коли "швидка" прибула на місце ДТП, медики лише констатували смерть. Мати загиблого хлопчика намагалася влаштувати самосуд над водієм вантажівки.

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Поліція затримала чоловіка, аби провести необхідні експертизи. За попередньою інформацією, у крові водія вантажівки не було алкоголю.



Місце аварії у Житомирі / Фото Нацполіції

Хто може бути винен у ДТП

Водій вантажівки звинувачує батьків хлопчика у тому, що погано стежили за дитиною.

у тому, що погано стежили за дитиною. Родичі загиблого переконують, що у трагедії винен саме водій молоковозу, адже у провулок може заїжджати лише легковий транспорт.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини ДТП.