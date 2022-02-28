В Житомире, Чернигове и Шостке – воздушная тревога
28 февраля 2022 , 01:52Читати новину українською
Источник:Суспильне
В ночь на 28 февраля в нескольких городах Украины снова раздается тревожная сирена.
Тревожные сирены сразу в трех городах – Житомире, Чернигове и Шостке (Сумская область) зазвучали в 01:44.
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Местным жителям нужно срочно направляться в укрытие.
Главное – не паникуйте и действуйте решительно. В укрытиях нужно находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги.
К слову, в Житомире сигнал сирены звучит уже второй раз за чуть больше часа. Перед этим он раздался в 00:20.
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