В Житомире мужчина продавал тепловизоры из гуманитарной помощи
Источник:МВД Украины
Правоохранители поймали мужчину в Житомире. Он занимался продажей тепловизоров, которые должны были вместе с гуманитарной помощью отправиться на нужды украинских бойцов.
Так, полицейские Житомира совместно с сотрудниками СБУ разоблачили двух мужчин. Они наладили схему продажи гуманитарной помощи. В частности, злоумышленники торговали тепловизорами.
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Тепловизоры привозили под видом гуманитарки
Одного из злоумышленников удалось поймать "на горячем". 58-летний мужчина 2 апреля в Житомире пытался продать тепловизор. После этого правоохранители провели следственные действия. Они изъяли из дома мужчины доказательства, свидетельствующие о том, что он занимался продажей гуманитарной помощи.
Мужчины привозили тепловизоры из Польши под видом гуманитарки / Фото МВД
Оказалось, что двое мужчин из Польши в Украину привозили тепловизоры под видом гуманитарной помощи. На самом же деле они не планировали отправлять устройства ночного видения украинским военным, а занимались их реализацией.
На самом деле технику злоумышленники привозили только для продажи / Фото МВД
Теперь злоумышленников ожидает уголовное наказание. Они могут сесть за решетку на срок от 3 до 8 лет.
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