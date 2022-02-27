В Житомире Нацгвардия и полиция получили приказ стрелять на месте в мародеров

Сергей Сухомлин – городской голова Житомира – сообщил, что Нацгвардия и местная полиция получили приказ стрелять на месте в мародеров. В городе уже задержали несколько человек, пытавшихся ворваться в магазин.

Сухомлин заявил, что мародерства в Житомире не будет. Городской голова подчеркнул: он предупредил всех.

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Полиция и Нацгвардия, отряды территориальной обороны получили приказ не задерживать. Можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет,

– пообещал Сухомлин.

Записывая видео, Сухомлин сообщил, что сейчас в городе все спокойно. Он призвал житомирян понемногу ложиться спать. В то же время делать это стоит по очереди: пока кто-то спит, кто-то другой должен следить, не слышно ли сигнала тревоги.

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