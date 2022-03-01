В Житомире недалеко от домов раздался мощный взрыв

В Житомире около 23:00 раздался мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей.

Взрыв произошел в районе Богуния. Пока неизвестно, из чего именно враг обстрелял город.

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Заметим, за полчаса до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призвали немедленно укрыться в укрытии и ждать сообщения об отбое тревоги.

На фото с места происшествия видно, что небо стало оранжевым.



Взрыв в Житомире / Фото очевидцев

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