В Житомире недалеко от домов раздался мощный взрыв
1 марта 2022 , 23:41Читати новину українською
Источник:"Сегодня"
В Житомире около 23:00 раздался мощный взрыв. Это произошло недалеко от многоквартирных домов мирных жителей.
Взрыв произошел в районе Богуния. Пока неизвестно, из чего именно враг обстрелял город.
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Заметим, за полчаса до взрыва в городе была объявлена воздушная тревога. Местных жителей призвали немедленно укрыться в укрытии и ждать сообщения об отбое тревоги.
На фото с места происшествия видно, что небо стало оранжевым.
Взрыв в Житомире / Фото очевидцев
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