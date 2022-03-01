Вибух трапився у районі Богунія. Наразі невідомо, з чого саме ворог обстріляв місто.

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Зауважимо, за пів години до вибуху у місті оголосили повітряну тривогу. Місцевих мешканців закликали негайно заховатися в укриття й чекати повідомлення про відбій тривоги.

На фото з місця події видно, що небо стало оранжевого кольору.



Вибух у Житомирі / Фото очевидців

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