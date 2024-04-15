В Житомире мертвого мужчину обнаружили в мусорном баке: полиция изучает обстоятельства инцидента
Источник:Суспильне
В Житомире 12 апреля произошла чрезвычайная ситуация. Правоохранители обнаружили мужчину без признаков жизни в мусорном баке.
По данным полицейских этот инцидент произошел в районе Полевой. Сейчас правоохранители ведут тщательное расследование по этому делу.
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В Житомире полиция обнаружила мужчину без признаков жизни
Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик отметила, что в мусорном баке нашли тело 46-летнего житомирянина. Его личность правоохранителям уже удалось установить.
Сообщение об обнаружении в мусорном баке в микрорайоне Полевой города Житомира тела мужчины без признаков жизни поступило в полицию вечером 12 апреля. На место выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции,
– отметила Дубовик.
Правоохранительница также отметила, что специалисты судебно-медицинской экспертизы будут устанавливать причины смерти 46-летнего житомирянина. По словам пресс-секретаря, следствие по этому делу продолжается.
Ранее в Житомире произошла стрельба
- В Житомире 27 марта произошла стрельба во дворе многоэтажного дома. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативные группы.
- На месте правоохранители обнаружили в салоне легкового автомобиля травмированного 43-летнего жителя Житомира. Вероятно, у мужчины были огнестрельные ранения.
- Раненого мужчину госпитализировали в больницу. В то же время нападающих на месте событий на момент приезда правоохранителей – не было.
- Полицейские пытаются установить и найти причастных к происшествию лиц. По словам очевидцев с места событий, звуки выстрелов во время инцидента в городе было очень мощными.
- До этого в Житомире произошел инцидент с нападением неизвестного мужчины на работника ТЦК и СП. В частности, неизвестный мужчина громко кричал, ругался и несколько раз ударил сотрудника ТЦК.
- В конце концов личность мужчины, который напал на военного уже установили. Им оказался 33-летний горожанин. Сейчас мужчине инкриминировали хулиганство по Уголовному кодексу Украины.
- В Житомирском областном ТЦК и СП в свою очередь опубликовали видео с обращением пострадавшего военного, который имеет позывной "Бабай". Мужчина отметил, что он с начала 2023 года служил в ВСУ, но из-за ряда болезней его признали ограниченно годным. Военный отметил, что не останавливал самого мужчину, а просто шел мимо него, однако житомирянин начал нецензурно выражаться в его сторону, после чего и произошла стычка.