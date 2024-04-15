В Житомире мертвого мужчину обнаружили в мусорном баке: полиция изучает обстоятельства инцидента

В Житомире 12 апреля произошла чрезвычайная ситуация. Правоохранители обнаружили мужчину без признаков жизни в мусорном баке.

По данным полицейских этот инцидент произошел в районе Полевой. Сейчас правоохранители ведут тщательное расследование по этому делу.

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В Житомире полиция обнаружила мужчину без признаков жизни

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Виктория Дубовик отметила, что в мусорном баке нашли тело 46-летнего житомирянина. Его личность правоохранителям уже удалось установить.

Сообщение об обнаружении в мусорном баке в микрорайоне Полевой города Житомира тела мужчины без признаков жизни поступило в полицию вечером 12 апреля. На место выехала следственно-оперативная группа Житомирского районного управления полиции,

– отметила Дубовик.

Правоохранительница также отметила, что специалисты судебно-медицинской экспертизы будут устанавливать причины смерти 46-летнего житомирянина. По словам пресс-секретаря, следствие по этому делу продолжается.

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