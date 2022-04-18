В Житомире простились с 19-летним бойцом Дмитрием Абрамчуком

В Житомире простились с 19-летним бойцом 26 артиллерийской бригады Дмитрием Абрамчуком. Военнослужащий погиб на Черниговщине.

Известно, что боец ​​погиб в Черниговской области 14 апреля от осколочных ранений. В армии Дмитрий Абрамчук служил с момента окончания школы.

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С 19-летним Дмитрием Абрамчуком простились в Житомире

Я был от него в метрах 200 и все видел своими глазами. Что-то упало с неба, с какого-то неизвестного летательного аппарата. Взрывное устройство прямо перед Дмитрием упало и разорвалось,

– рассказал собрат погибшего Сергей Болоховский.

Он также вспомнил, что общался с Дмитрием Абрамчуком по поводу того, почему он пришел воевать такой молодой: "Он говорил, что не может сидеть в стороне, когда в стране идет война".

Дмитрий воевал в Луганской области

Отец бойца вспомнил, что Дмитрий после школы получил повестку и сразу сказал, что прятаться не будет, а пойдет в военкомат.

"Он подписал контракт с 26 артбригадой (речь идет о 26 артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича – 24 канал). Отбыл учебу в Десне и сразу уехал в Лисичанск. Там Дмитрий был с первого дня. Как бы тяжело ему не было, он звонил по телефону и говорил маме, что у него все хорошо и скоро вернется. Он был очень веселым и компанейским человеком", – вспомнил Михаил Абрамчук.

Одноклассник Дмитрия Виталий Гузь рассказал, что юноша был очень хорошим.

"Я его запомнил, как своего хорошего товарища", – рассказал Гузь.

В Житомире похоронили бойца Дмитрия Абрамчука / Фото

Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким погибшего Героя Украины, отдавшего свою жизнь на нашу землю, свободу и независимость.