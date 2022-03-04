В Житомире и Ровно раздаются сирены: объявили воздушную тревогу

В Житомире и Ровно была объявлена воздушная тревога. Всех призывают срочно уходить в укрытие.

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Поэтому игнорировать сирены ни в коем случае не следует.

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В Ровно и Житомире объявили воздушную тревогу

В Житомире и Ровно около 18:10 объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов в городах была включена система оповещения.

Всех жителей просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим обязательно нужно отключить свет, газ и погасить огонь в своих помещениях.

По возможности также нужно сообщить о воздушной тревоге своих соседей и помочь больным и пожилым людям. Обратите внимание, что хранилище можно покидать только после уведомления об отмене воздушной тревоги.



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