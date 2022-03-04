Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Тому ігнорувати сирени ні в якому разі не варто.

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У Рівному та Житомирі оголосили повітряну тривогу

У Житомирі та Рівному приблизно о 18:10 оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу у містах увімкнули систему оповіщення.

Усіх жителів просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути світло, газ та погасити вогонь у своїх помешканнях.

За можливості також потрібно повідомити про повітряну тривогу своїх сусідів та допомогти хворим і людям похилого віку. Зауважте, що сховище можна покидати лише після повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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