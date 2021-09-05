В Житомире убили молодую мать с дочерью, а квартиру подожгли

В одном из жилых районов Житомира 4 сентября произошла трагедия. Неизвестные убили мать и ее ребенка, а потом подожгли их квартиру, чтобы скрыть следы своего преступления.

Расследуют загадочное дело правоохранители Нацполиции в Житомирской области.

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Как рассказали полицейские, они получили сообщение от спасателей, что после ликвидации пожара в квартире 5-этажки в Житомире обнаружили тела женщины и ребенка с признаками насильственной смерти. Впоследствии выяснили, что погибшими являются:

36-летняя житомирянка,

ее 13-летняя дочь.

Семья проживала в этом доме. При осмотре тел обеих специалисты зафиксировали ранения. Причины смерти женщины и ребенка установят судебно-медицинские эксперты.

Правоохранители уже внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 об умышленном убийстве. Полиция устанавливает личности подозреваемых, следственно-розыскные мероприятия продолжаются.



Дом, где произошел пожар / Фото Нацполиции



На месте работает полиция / Фото Нацполиции