В Житомире воздушная тревога – немедленно отправляйтесь в укрытие

В Житомире раздались сирены. Немедленно отправляйтесь в укрытие, ведь это может спасти вам жизнь.

Около 7:30 в Житомире раздалась сирена. Это значит, что нужно немедленно перейти в укрытие, чтобы переждать угрозу.

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Что делать, если услышали сирены

Необходимо включить радиоприемник или телевизор, чтобы услышать распоряжение местных властей.

Возьмите с собой "тревожный чемоданчик" (документы, деньги, запас пищи и воды, предметы личной гигиены, лекарства).

Отправляйтесь к укрытию (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т.п.).

Если у вас нет возможности спуститься в хранилище, то вы можете спрятаться в собственном доме. Для этого важно отойти от окон, лечь на пол в коридоре или ванной комнате, поближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей желательно спуститься в квартиры на нижних.

Отмечаем, что в укрытии нужно находиться до тех пор, пока не получите информацию об отбое воздушной тревоги.

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