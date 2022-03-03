Близько 7:30 у Житомирі пролунала сирена. Це означає, що потрібно негайно ж перебратися до укриттів, щоб перечекати загрозу.

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Що робити, якщо почули сирени

Необхідно увімкнути радіоприймач або телевізор, щоб почути розпорядження місцевої влади.

Візьміть із собою "тривожну валізку" (документи, гроші, запас їжі та води, предмети особистої гігієни, ліки).

Вирушайте до укриття (підвальне приміщення, паркінг, метрополітен тощо).

Якщо у вас немає можливості спуститися до сховища, то ви можете сховатися у власній оселі. Для цього важливо відійти від вікон, лягти на підлогу у коридорі або ванній кімнаті, ближче до несучих стін. Мешканцям верхніх поверхів бажано спуститися до квартир на нижніх.

Наголошуємо на тому, що в укритті потрібно перебувати доти, поки не отримаєте інформацію про відбій повітряної тривоги.

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