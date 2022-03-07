В Житомире и Днепре воздушная тревога: все в укрытие

В Житомире и Днепре была объявлена воздушная тревога. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в 1:38 7 марта. Людей призывали прятаться в убежище.

По теме Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов

В Житомире раздаются сирены

Внимание! Воздушная тревога в Житомире,

– говорится в сообщении.

Впоследствии о сиренах сообщили в Днепре.

Людей призывают прятаться в укрытие, так как враг цинично атакует жилые районы украинских городов.



Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!