В Житомире и Днепре воздушная тревога: все в укрытие
7 марта 2022 , 01:42Читати новину українською
В Житомире и Днепре была объявлена воздушная тревога. Всех людей призывали немедленно пройти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали в 1:38 7 марта. Людей призывали прятаться в убежище.
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В Житомире раздаются сирены
Внимание! Воздушная тревога в Житомире,
– говорится в сообщении.
Впоследствии о сиренах сообщили в Днепре.
Людей призывают прятаться в укрытие, так как враг цинично атакует жилые районы украинских городов.
Как можно противостоять врагу / Инфографика 24 канала
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