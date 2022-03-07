Відповідну інформацію оприлюднили о 1:38 та о 1:50 7 березня відповідно. Людей закликали ховатись в укриття.

До теми Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

У Житомирі лунають сирени

Увага! Повітряна тривога у Житомирі,

– мовиться у повідомленні.

Згодом про сирени повідомили у Дніпрі.

Людей закликають ховатись в укриття, адже ворог цинічно атакує житлові райони українських міст.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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