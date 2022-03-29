На Житомирщине людей просят находиться в укрытии всю ночь из-за высокой угрозы авиаударов
29 марта 2022 , 22:41Читати новину українською
Источник:Овручский городской совет
На странице Овручского городского совета в фейсбуке обратились с важной просьбой к местным жителям.
Там отметили, что враг применяет террористические методы ведения войны и наносит коварные удары для жертв среди гражданского населения.
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"Из-за угрозы авиаударов на территории Овручской ТГ настойчиво просим находиться в укрытиях всю ночь", – отметили на странице Овручского городского совета.
Там отметили, что особенно это касается жителей многоэтажных домов.
Кроме того, отметили своевременно реагировать на сигнал гражданского оповещения, то есть сирену, и сразу следовать к укрытию.
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