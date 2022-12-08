В Житомирской области автомобиль подорвался на мине: погибли супруги, осиротели 8 детей

На дороге между селами Житомирской области днем 7 декабря подорвался автомобиль, в котором находились супруги. К сожалению, мужчина и женщина погибли.

Трагедия произошла в Олевской громаде Житомирской области. Предварительно автомобиль подорвался на мине.

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Автомобиль, вероятно, подорвался на мине

В полиции сообщили, что, по предварительным данным, автомобиль подорвался на мине. Информация о взрыве поступила в участок около 15 часов 7 декабря.

Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из села Сущаны в направлении села Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно на мине,

– отметили в ГУ Нацполиции Житомирщины.

Специалисты зафиксировали на месте происшествия признаки взрыва. Правоохранители открыли уголовное производство. Чтобы установить все обстоятельства гибели супругов, планируют провести экспертные исследования.

К сожалению, восемь несовершеннолетних детей остались сиротами. В настоящее время они находятся под наблюдением родственников.



В Житомирской области подорвался автомобиль / Фото ГУ Нацполиции Житомирщины

приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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В Херсонской области во время разминирования погибли 4 полицейских

Во время разминирования Херсонской области 7 декабря погибли четверо правоохранителей. Еще 4 – получили ранения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Погибли правоохранители из Черкасской области, которые помогали коллегам разминировать территории на Юге нашего государства. В частности:

начальник полиции Черкасской области Михаил Куратченко;

взрывотехник Игорь Мельник;

кинолог Сергей Ненада;

помощник дежурного Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Они взорвались на каскаде вражеских мин, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко. В настоящее время врачи борются за жизнь еще четырех пострадавших правоохранителей.