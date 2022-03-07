На Житомирщине оккупанты обстреляли города: фото разрушительных последствий

Российские захватчики 6 марта нанесли авиаудары по Житомирской области. Известно о жертвах и погибших.

Террористы открыли огонь в 21:00. Под удар попали города Малин, Овруч и Коростень.

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Последствия вражеских бомбардировок

Малин

В городе разрушено двухэтажное здание и уничтожены 3 легковых автомобиля. По предварительным данным, один человек погиб, а еще 3 – пострадали. Взрывная волна повредила окна пожарной части.

Овруч

Оккупанты разрушили двухэтажное здание центра занятости. Взрывная волна повредила окна в 3-х пятиэтажных многоквартирных домах. Предварительно пострадал 1 человек. На месте происшествия работают 11 спасателей и 2 единицы техники.



Оккупанты обстреляли города в Житомирской области / Фото ГСЧС

Коростень

Повреждены окна в школе, один человек пострадал. Последствия авиаудара ликвидируют 2 работника ГСЧС и 1 единица техники.



Оккупанты стреляли по жилым домам / Фото ГСЧС



Известно, что один человек погиб / Фото ГСЧС

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