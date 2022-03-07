Терористи відкрили вогонь о 21:00. Під удар потрапили міста Малин, Овруч та Коростень.

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Наслідки ворожих бомбардувань

Малин

У місті зруйнована двоповерхова будівля та знищені 3 легкові автомобілі. За попередніми даними, одна особа загинула, а ще 3 – постраждали. Вибухова хвиля пошкодила вікна пожежної частини.

Овруч

Окупанти зруйнували двоповерхову будівлю центру зайнятості. Вибухова хвиля пошкодила вікна в 3 п'ятиповерхових багатоквартирних будинках. Попередньо постраждала 1 особа. На місці події працюють 11 рятувальників та 2 одиниці техніки.



Окупанти обстріляли міста на Житомирщині / Фото ДСНС

Коростень

Пошкоджені вікна у школі, одна особа постраждала. Наслідки авіаудару ліквідовують 2 працівники ДСНС та 1 одиниця техніки.



Окупанти стріляли по житлових будинках / Фото ДСНС



Відомо, що одна людина загинула / Фото ДСНС

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