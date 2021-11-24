ДТП, в котором пострадали по меньшей мере 4 человека, произошло 22 ноября на улице Сергея Кемского в городе Коростене.

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На Житомирщине перевернулись 2 микроавтобуса

Водитель автомобиля Opel Vivaro, 50-летний житель Овручской общины столкнулся с автомобилем Mercedes Sprinter под управлением 27-летнего жителя Житомира.

В результате машины перевернулись.



На Житомирщине перевернулись микроавтобусы / Фото Нацполиции

Несколько человек пострадали

К счастью, жертв удалось избежать, хотя удар был очень сильный.

Однако в результате ДТП оба водителя, а также 41-летняя пассажирка Opel, получили телесные повреждения. Им оказали медицинскую помощь. Позже в больницу обратилась еще одна пассажирка одного из микроавтобусов, 24-летняя жительница Ровненской области. Она также получила травмы.

Полиция выясняет детали ДТП

Автомобили полицейские изъяли. Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Сейчас продолжается выяснение всех обстоятельств инцидента.



В ДТП пострадали 4 человека / Фото Нацполиции

В Коростене перевернулись 2 микроавтобуса: смотрите видео

Обратите внимание! На днях под Бердичевом, что на Житомирщине, произошла авария со многими пострадавшими. Между селами Маркушами и Обуховкой столкнулись автомобили Chrysler и ВАЗ. Травмы получили 5 человек.