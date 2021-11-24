ДТП, в якій постраждали щонайменше 4 людей, трапилася 22 листопада на вулиці Сергія Кемського у місті Коростені.

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На Житомирщині перекинулися 2 мікроавтобуси

Водій автомобіля Opel Vivaro, 50-річний житель Овруцької громади зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter під керуванням 27-річного жителя Житомира.

Унаслідок цього автівки перекинулись.



На Житомирщині перевернулися мікроавтобуси / Фото Нацполіції

Декілька людей постраждали

На щастя, жертв вдалося уникнути, хоча удар був дуже сильний.

Однак у результаті ДТП обидва водії, а також 41-річна пасажирка Opel, отримали тілесні ушкодження. Їм надали медичну допомогу. Згодом до лікарні звернулась ще одна пасажирка одного з мікроавтобусів, 24-річна жителька Рівненщини. Вона також отримала травми.

Поліція з'ясовує деталі ДТП

Автомобілі поліцейські вилучили. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Наразі триває з'ясування всіх обставин інциденту.



У ДТП постраждали 4 людей/ Фото Нацполіції

У Коростені перекинулися 2 мікроавтобуси: дивіться відео

Зверніть увагу! Днями під Бердичевом, що на Житомирщині, сталася аварія з багатьма постраждалими. Між селами Маркушами та Обухівкою зіткнулися автомобілі Chrysler та ВАЗ. Травми отримали 5 людей.