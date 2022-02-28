На Житомирщине ракеты попали в пожарное депо и котельные

В Житомирской области российские ракеты попали в пожарное депо, котельные и склад материального обеспечения.

Об атаке российских военных изданию рассказал председатель Радомышльской территориальной общины Владимир Тетерский. Именно по территории этой общины бил враг.

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На Житомирщине ракеты попали в несколько объектов

Обстрел оккупанты совершили 28 февраля, примерно в 19:20.

Две ракеты, сброшенные с самолета, попали в несколько объектов, в результате чего произошел пожар,

– сообщил Тетерский.

По его словам, ракеты попали в помещение пожарного депо, котельной и склада материального обеспечения. По состоянию на 21:34 возгорание продолжают ликвидировать. Информация о том, что горит хранилище газа, не подтвердилась.

Напомним, заместитель руководителя "Житомирского хлебозавода" Александр Вербицкий ранее заявил, что на Житомирщине не будет перебоев с поставками хлеба. На предприятии достаточно сырья, чтобы обеспечить весь спрос.

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