На Житомирщине возникло несколько пожаров после обстрелов оккупантов: разрушены дома
18 марта 2022 , 11:19Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В результате вражеских обстрелов в селах Коростенского района разрушились дома и возникли пожары. К счастью, погибших и пострадавших нет.
В сети опубликовали фото разрушений в селах Яблоновка и Залесье. Спасателям удалось потушить пожары.
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Яблоновку обстреляли 17 марта. Были разрушены 2 частных дома и повреждены еще 2 здания.
Разрушения на Житомирщине / Фото ГСЧС
Село Залесье подверглось обстрелам ночью 18 марта. Оккупанты повредили жилой дом и два хозяйственных здания.
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