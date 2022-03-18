У мережі опублікували фото руйнувань у селах Яблунівка та Залісся. Рятувальникам вдалося загасити пожежі.

Зверніть увагу На Житомирщині не припиняються обстріли мирних жителів: фото наслідків

Яблунівку обстріляли 17 березня. Було зруйновано 2 приватні будинки та пошкоджено ще 2 будівлі.

Руйнування на Житомирщині / Фото ДСНС

Село Залісся зазнало обстрілів вночі 18 березня. Окупанти пошкодили житловий будинок та дві господарські будівлі.

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