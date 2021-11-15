Житомирская область может направить к границе с Беларусью 2500 человек. Если возникнет необходимость, они будут помогать военным и пограничникам.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко заявил, что встречи с руководством соответствующих общин уже провели. Политик подчеркнул: необходимо действовать абсолютно скоординированно и взвешенно.

Заметьте Санкции ЕС против Беларуси могут предусматривать полное закрытие границы, – Моравецкий

И, конечно, быть готовыми к противодействию террористическим и диверсионным угрозам,

– отметил Бунечко.

По словам политика, обстоятельства на участке границы на территории Житомирской области остаются контролируемыми. Пограничники заверили, что за последнее время существенных изменений не зафиксировали.

В то же время специалисты уже проанализировали наиболее вероятные пункты пересечения государственной границы для мигрантов.

Бунечко отметил, что область, как и в целом Украина, готовится эффективно противодействовать возможному проникновению нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Польша может закрыть границу

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил: Польша не исключает полного закрытия границы с Беларусью.

Политик подчеркнул: ситуация на границе – это проблема не только Польши, Литвы и Латвии. Проблема касается ЕС в целом.

По словам Моравецкого, "в связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов".

Польша инициирует внеочередное заседание Евросовета.

На территории Житомирской области протяженность государственной границы Украины с Беларусью составляет более 250 километров.

Заметка Бунечко:

Сегодня принял участие в важном совещании по ситуации на границе и дополнительных мер по предотвращению проникновения нелегальных мигрантов с территории Республики Беларусь, под председательством Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе. Из его слов, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится "уже около 16 тысяч человек – так называемых беженцев". Проблемы, с которыми сейчас столкнулись наши партнеры из Республики Польши, могут коснуться и смежных с Беларусью 5 областей Украины, в том числе и Житомирской области. Ведь протяженность государственной границы Украины с Беларусью на территории нашей области составляет более 250 км.

Именно поэтому наша область, как и Украина в целом заранее готовится эффективно противодействовать возможному проникновению нелегальных мигрантов с территории соседнего государства. На сегодня, охрану границы осуществляет 9 пограничный отряд силами 3 отделов пограничной службы.

По информации пограничников обстановка на участке границы на территории Житомирской области остается контролируемой, существенных изменений за последнее время не произошло. Уже проанализированы наиболее вероятные пункты пересечения нелегальными мигрантами участков государственной границы.

Проведены координационные совещания с участием пограничников, представителей Нацполиции и Нацгвардии. Определены силы и средства, которые могут быть направлены для усиления охраны границы в случае возникновения такой необходимости. Пограничные подразделения могут быть усилены резервами Госпогранслужбы, Национальной Гвардии, Вооруженных сил Украины и Национальной Полиции.

Всего для охраны границы на территории области есть возможность направить более 2,5 тысячи человек. Уже проведены встречи с руководством соответствующих общин, которые будут оказывать помощь нашим военным и пограничникам в случае такой необходимости.

Следовательно, должны действовать абсолютно скоординированно и взвешенно, и придерживаться государственной позиции. И, конечно, быть готовыми к противодействию террористическим и диверсионным угрозам.