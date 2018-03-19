Житомирская авиакомпания планирует запустить рейсы в два польских города

Украинская авиакомпания YanAir, которая базируется в Житомире, планирует запустить новые рейсы в Польшу. Следующими городами, в которые начнет летать перевозчик, могут стать Вроцлав и Гданьск.

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

"Мы пока рассматриваем несколько вариантов – Гданьск и Вроцлав. Наиболее перспективными мы считаем, рейсы на Гданьск. Но конкретные сроки запуска проекта я пока назвать не могу", – отметил коммерческий директор YanAir Тарас Стригуненко.

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Также он добавил, что перевозчик пока также рассматривает возможный варинт сообщение с Лейпцигом (Германия).

В целом, по словам Стригуненко, в последние годы спрос на полеты в Польшу очень вырос. Это связано, как с украинскими работниками в этой стране, так и с дополнительными возможностями транзита в другие страны.

Стоит отметить, что на столичном маршруте уже хорошо устроились МАУ и LOT, поэтому YanAir решила сосредоточиться на крупнейших региональных аэропортах. Уже открыта продажа билетов на рейс Одесса – Краков, которые будут курсировать с 22 мая. Также компания выразила заинтересованность в рейсе из Киева в Краков, однако на этом маршруте уже успешно курсируют самолеты компании МАУ.

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Кроме того, Yanair с 4 июня начнет выполнять полеты между Харьковом и Батуми, а с 8 июня – между Львовом и Батуми.

Что такое Yanair? Украинская компания, основанная в Житомире. Она была основана в 2012 году и сначала осуществляла рейсы из Киева в Черновцы, а затем открыла еще несколько рейсов. Компания была инициатором реставрации закрытого в 1991 году житомирского аэропорта. До этого компания осуществляла полеты из Винницы и киевского аэропорта "Жуляны". С 29 января 2016 года компания проводит полеты из заново открытого аэропорта Житомир (Смокивка), который был закрытым 25 лет. YanAir выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. По состоянию на начало 2017 флот компании состоит из 6 самолетов.