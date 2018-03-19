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Житомирська авіакомпанія планує запустити рейси до двох польських міст

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Житомирська авіакомпанія планує запустити рейси до двох польських міст
Житомирська авіакомпанія планує запустити рейси до двох польських міст / Фото з вільних джерел

Українська авіакомпанія YanAir, яка базується в Житомирі, планує запустити нові рейси до Польщі. Наступними містами, в які почне літати перевізник, можуть стати Вроцлав та Гданськ.

Про це повідомляє "Центр транспортних стратегій".

"Ми поки розглядаємо декілька варіантів – Гданськ та Вроцлав. Найбільш перспективними ми вважаємо, рейси на Гданськ. Але конкретні строки запуску проекту я поки назвати не можу", – зазначив комерційний директор YanAir Тарас Стригуненко.

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Також він додав, що перевізник наразі також розглядає можливий варіант сполучення із Лейпцигом (Німеччина).

В цілому, за словами Стригуненко, в останні роки попит на польоти в Польщу дуже виріс. Це пов'язано, як з українськими працівниками в цій країні, так і з додатковими можливостями транзиту в інші країни.

Варто зазначити, що на столичному маршруті вже добре влаштувалися МАУ і LOT, тому YanAir вирішила зосередитися на найбільших регіональних аеропортах. Уже відкрито продаж квитків на рейс Одеса – Краків, які курсуватимуть з 22 травня. Також компанія висловила зацікавленість у рейсі із Києва до Кракова, проте на цьому маршруті вже успішно курсують літаки компанії МАУ.

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Крім того, Yanair з 4 червня почне виконувати польоти між Харковом та Батумі, а з 8 червня – між Львовом та Батумі.

Що таке YanAir? Українська компанія, яка базується в Житомирі. Вона була заснована в 2012 році та спочатку здійснювала рейси із Києва до Чернівців, а потім відкрила ще декілька рейсів. Компанія була ініціатором реставрації закритого в 1991 році житомирського аеропорту. До цього YanAir здійснювала польоти з Вінниці та київського аеропорту "Жуляни". З 29 січня 2016 року компанія проводить польоти із заново відкритого аеропорту Житомир (Смоківка), який був закритим 25 років. YanAir виконує як внутрішні рейси, так і польоти за кордон. Станом на початок 2017 року флот компанії складається із 6 літаків.

Теги: Новини України авіація Новини Польщі Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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