Житомирские десантники уничтожили 5 танков противника, среди которых командирский
В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ есть настоящие мастера по уничтожению вражеской бронетехники. Лишь 2 дня понадобилось нашим защитникам, чтобы утилизировать 5 танков – из которых один командирский
Таким достижением похвастались воины 3-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка. Танки захватчиков они уничтожили на одном из важных направлений.
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Уничтоженную вражескую технику десантники показали на видео
Более того, военные даже сняли видео: один из защитников подробно рассказал, как именно они расправились с врагами и превратили их бронетранспорт в кучу лома. Также он познакомил зрителей со своими боевыми товарищами, на счету которых – "пойманные танки".
Украинские десантники продолжают выполнять боевые задачи по уничтожению российских оккупантов, превращая их технику в металлолом. Только совместными усилиями мы защитим Украину и ее граждан, и одержим победу,
– пообещали в Командовании Десантно-штурмовых войск.
Отметим, что только накануне украинские военные уничтожили со "Стугны-П" 3 российские бронемашины. Это достижение записали на свой счет воины 81-й аэромобильной бригады.
Смотрите видео с уничтоженными вражескими танками: