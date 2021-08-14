На Житомирщине и Черниговщине попрощались с погибшими защитниками
Источник:фейсбук ОК "Північ"
Украина 13 августа попрощалась сразу с 2 погибшими военными. В Новоград-Волынском, Житомирской области, в последний путь провели старшего солдата Алексея Кайдановича. А в Прилуках на Черниговщине, похоронили старшего лейтенанта Петра Яшина.
Украинцы попрощались с двумя военными, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и мир в стране.
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Прощание с Алексеем Кайдановичем
Старшего солдата Алексея Кайдановича в последний путь провели в Новоград-Волынском, на Житомирщине.
Военнослужащий получил смертельное ранение 10 августа в результате обстрела противником военного автомобиля из противотанковых управляемых ракет.
- Погибшему защитнику было 30 лет. Мужчина служил в разведывательном батальоне войск ОК "Север". Работал старшим водителем минометного взвода роты огневой поддержки.
- Был родом из села Федоровка Житомирской области.
- Без мужа и отца остались жена, падчерица и 6-летний сын.
Прощание с Петром Яшиным
В Прилуках Черниговской области похоронили военнослужащего 1-й отдельной танковой Северской бригады старшего лейтенанта Петра Яшина.
Мужчина умер внезапно от остановки сердца 11 августа во время выполнения служебных обязанностей.
- Защитнику было 35 лет.
- В бригаде рассказали, что военнослужащий окончил факультет военной подготовки Харьковского политехнического института, а с июня 2020 года служил в бригаде в должности инженера ремонтного батальона.
- У бойца остались жена и дочь.
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Церемонии состоялись согласно принятым военными традициями
Прощаться с сослуживцами, друзьями, пришли десятки близких и родных, военных, горожан. Церемонии прощания состоялись согласно принятым военными традициями. В них приняли участие военный оркестр и почетный караул.
Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибших воинов. Светлая память защитникам!
В Украине попрощались со погибшим воинам: Фото ОК "Север"