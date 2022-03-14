В Житомирской области оккупанты били по админзданиям, 7 из них уничтожены

Оккупанты ночью обстреляли Житомирскую область. В результате 7 административных зданий уничтожены.

О разрушении админзданий в Житомирской области рассказали в ГСЧС.

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Спасатели продолжают поиски людей

Известно, что 14 марта, в 02:40 оккупанты нанесли ракетный удар по поселку городского типа Ставище, Житомирского района. В результате авиаударов:

пострадали 4 человека,

уничтожено 7 административных зданий.

Сейчас спасатели проводят поиски, ведь есть вероятность, что под завалами еще есть люди. Всего к операции привлечено 12 человек и 2 единицы техники.

Отметим, что около 02:20 во многих городах Украины прозвучала воздушная тревога. Отбоя не было до сих пор.

Мы же напомним: если раздается воздушная тревога – отправляйтесь немедленно в укрытие. Это может спасти вашу жизнь. Поэтому позаботьтесь о себе и своих близких и не игнорируйте сигнал сирены.

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