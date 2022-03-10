В Житомирской области заведение для пожилых людей нуждается в помощи – необходимы еда, лекарства

В поселке Иванополь Житомирской области заведение для пожилых людей нуждается в помощи. Об этом рассказала директор благотворительной организации "Благотворительный фонд "Больница Иванополь" Татьяна Карпюк.

По словам директора благотворительной организации "Благотворительный фонд "Больница Иванополь" Татьяна Карпюк, сейчас в их заведении для пожилых людей находятся 43 человека – это одинокие пенсионеры, которым более 80-90 лет и нуждаются в постоянном уходе.

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Иванопольское учреждение для пожилых людей является негосударственной благотворительной организацией, поэтому требует спонсорской поддержки.

Более десяти наших подопечных – это больные люди, прикованные к постели. Сейчас у нас остро нуждается в памперсах, одноразовых пеленках, медикаментах, моющих средствах и бытовой химии. В мирное время мы имели возможность в любой момент все приобрести в аптеках и магазинах, а сегодня это становится уже проблематичным,

– рассказала директор

В заведении организовано четырехразовое питание, поэтому приобретение продуктов в условиях войны становится проблемой.

Татьяна Карпюк рассказала, что запасы муки, сахара, соли, круп, растительного масла, мяса, рыбы и другого сырья понемногу иссякают. Ведь из-за ажиотажа в магазинах в последнее время невозможно приобрести эти продукты в том количестве, которое нам нужно.

Краснопольская, Ольшанская и Чудновская общины, благотворительные организации и небезразличные граждане оказывают посильную помощь заведению.

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