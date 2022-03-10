За словами директорки благодійної організації "Благодійний фонд "Лікарня Іванопіль" Тетяна Карп’юк, зараз в їхньому закладі для літніх людей перебуває 43 особи – це самотні пенсіонери, яким понад 80 років і які потребують постійного догляду.

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Іванопільський заклад для людей похилого віку є недержавною благодійною організацією, тому потребує спонсорської підтримки.

Понад десять наших підопічних – це хворі люди, прикуті до ліжка. Нині в нас відчувається гостра потреба в памперсах, одноразових пелюшках, медикаментах, миючих засобах та побутовій хімії. У мирний час ми мали змогу в будь-який момент усе придбати в аптеках і магазинах, а сьогодні це вже стає проблематичним,

– розповіла директора

У закладі організоване чотириразове харчування, тому придбання продуктів в умовах війни стає проблемою.

Тетяна Карп’юк розповіла, що запаси борошна, цукру, солі, круп, олії, м’яса, риби та іншої сировини потроху вичерпуються. Адже через ажіотаж у магазинах останнім часом неможливо придбати ці продукти у тій кількості, яка нам потрібна.

Краснопільська, Вільшанська та Чуднівська громади, благодійні організації і небайдужі громадяни надають посильну допомогу закладу.

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