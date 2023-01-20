Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, это был скорее политический месседж, чем разведданные. Если бы это была реальная информация, то вся страна уже разрезала бы не один торт и открыла бы не одну бутылку шампанского.

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Красивая психологическая игра от Зеленского

Как отметил Давидюк, в странах типа России после смерти диктатора сама система долго не протянет. Там все начнут грызться и разбегаться, пока не удастся найти нового диктатора. А это не всегда получается.

Российская вертикаль построена так – если нет главного, всем управляющего, то все начинает сыпаться, пока нового не найдут. Для меня месседж Зеленского прикольный и желанный. Он классно запустил правильные нарративы, которые делают простую вещь – создают картинку мира без Путина,

– заметил Давидюк.

Это была хорошая психологическая игра, которую ощутили участники Давоса и миллионы людей по всему миру. Зеленский дал ощущение альтернативных сценариев и предложил задуматься, что, мол представьте себе мир без Путина. Он будет лучше, добрее и позитивнее.

Правильный нарратив – Давыдюк о заявлении Зеленского относительно Путина

Другие альтернативные сценарии ранее запускали некоторые представители западного общества. Они предлагали допустить прекращение войны в Украине в обмен на территорию. Однако это чрезвычайно ошибочное мнение.

Как недавно заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, если мир заплатит за войну территориями Украины, то дальше начнутся декады похожих противостояний в других странах. Проблема вообще не исчезнет.

И только исчезающий Путин заберет с собой в могилу эту проблему. Неплохо Зеленский здесь сыграл. Видя и общаясь с частью участников, которые были там, в том числе и не от Украины, увидел, что они прониклись этим. Неплохой "вирус", который прорастает,

– рассказал Давидюк.

Зеленский красиво потролил Путина