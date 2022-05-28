Живем в страшное время, – Зеленский выразил соболезнования США из-за убийства 19 детей в Техасе

Владимир Зеленский выступил 27 мая перед студентами Стэнфорда. Украинский лидер упомянул трагедию в Техасе. Юноша открыл огонь в начальной школе и убил 21 человека.

Жертвами стрельбы стали 19 детей и 2 взрослых. Зеленский отметил, что это невозможно понять, это трагедия, сообщает 24 канал.

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Президент напомнил, как 24 февраля началась полномасштабная война России против Украины. Зеленский заявил, что тогда 18-летние российские ребята вошли в дома украинцев, чтобы убивать, истязать и насиловать. Сложно понять, зачем.

Украинский лидер подчеркнул: 24 мая – ровно через три месяца – 18-летний юноша зашел в обычную школу и убил 19 детей и 2 взрослых.

И мы живем в страшное время, когда американцы выражают соболезнования украинцам из-за смерти на войне. А украинцы выражают соболезнования американцам из-за смерти в мире. Примите мои соболезнования,

– заявил Зеленский.

Напоследок он призвал студентов Стэнфорда беречь себя, родных, близких, друзей и мир.

Трагедия в Техасе

Трагедия произошла в начальной школе города Увалди. Грег Эбботт – губернатор города – сообщил, что 18-летний парень открыл огонь . Погибли 19 детей и 2 взрослых.

Президент США Джо Байден заявил, что родители, потерявшие своих детей, уже никогда не будут такими, как прежде. Они больше не смогут обнять своих малышей или попрыгать с ними в постели. Байден подчеркнул: потерять ребенка – это все равно, что оторвать кусочек души.

Лидер США призвал американцев законодателей превратить "боль в действие" по законам о контроле над оружием. Байден подчеркнул, что устал от этого. Действовать нужно немедленно.

Меган Маркл почтила память погибших

Меган Марк прибыла в Увалди, чтобы почтить жертв стрельбы . Жена принца Гарри возложила букет белых роз к кресту Узии Гарсии – 10-летней жертве трагедии. Цветы были перевязаны фиолетовой лентой.

Визит Маркла в Техас был неофициальным. Она прибыла, как мать, чтобы поддержать родных погибших. Никаких других деталей пока не раскрывают.

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