Вилла Тигипко за 1 евро и разыскиваемый Онищенко: новое расследование о Куршевеле

Мы можем сколько угодно насмехаться над россиянами в Куршевеле, но, к сожалению, достаточно там и украинцев. И речь не только о богатых людях, но и тех, кто имеет или имел причастность к власти.

Журналисты-расследователи "Украинской правды" посвятили свое новое видео украинской элите, имеющей недвижимость в Куршевеле, передает 24 Канал. Также они обнаружили одного из украинских нардепов, находящегося в розыске в Украине.

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Шале сестры Коломойского

В расследовании нам показали роскошный белый внедорожник с украинскими номерами. Впоследствии он подъехал к шале с названием "Панда". Из этого транспортного средства вышли люди, напоминавшие сестру Игоря Коломойского Ларису Черток, а также мужа Владимира. Уже на следующее утро журналисты-расследователи убедились, что это супруги Чертоков.

Шале "Панда" располагается в самой высокой и дорогой части Куршевеля 1850. Она оформлена на фирму Ларисы Коломойской.

Журналисты УП отметили, что отдыхает в ней не только сестра Коломойского. В январе и марте 2023 года вблизи шале был зафиксирован микроавтобус Mercedes Viano. Но это еще не всё. По меньшей мере дважды к этому шале за зиму приезжал сын Коломойского Григорий.

Другое видео показывает нам приезжающего в ресторан Александра Чертока. Он, собственно, – брат мужа сестры Игоря Коломойского.

Расследователи показали "украинскую элиту" в Куршевеле: смотрите видео

Как выяснилось в ходе расследования, по соседству проживает еще один украинский миллиардер. Речь идет о шале "Александра", расположенном через дом от "Панды". Известно, что оно принадлежит Андрею Веревскому. Обратите внимание, что Александрой зовут дочь бизнесмена.

Известно, что Андрей Веревский занимается аграрным бизнесом. В 2022 году он занял 16 место в списке самых богатых украинцев.

Журналисты отметили, что во время полномасштабного вторжения шале "Александра" тоже не простаивало. На стоянке перед домом в один из предновогодних вечеров припарковались сразу несколько автомобилей. Особого внимания заслуживает серый Mercedes, которым пользуется Андрей Веревский. Вскоре заметили у шале и самого сына бизнесмена.

Шале Тигипко за 1 евро

Но это еще не все. Поблизости расположено еще одно шале, зарегистрированное на компанию Виктории Тигипко. Заметим, что его в 2019 году оценили почти в 5 миллионов евро. Интересно, что сама Виктория приобрела недвижимость за 1 евро с учетом того, что компания имела долгов более чем на 6 миллионов.

Известно также, что за 7 миллионов евро в 2011 году апартаменты в одном из комплексов приобрела семья одного из донецких бизнесменов и банкиров Сергея Дядечко.

Кроме того, журналисты обнаружили, что в центре Куршевеля есть отель Grandes Alpes. Он, согласно данным реестров Франции и Люксембурга, принадлежит нашему земляку. Речь идет о руководителе инвестиционной компании Concorde Capital Игоре Мазепе.

Во время разговоров с журналистами ранее он отрицал, что владеет недвижимостью за границей. На этот раз заметил, что был причастен к реконструкции, но уже более года не имеет никакого отношения к этой гостинице. Прямо с документами не успел разобраться.

Интересно, что в поселке Межеу, недалеко от Куршевеля, шале владеет бывшая супруга народного депутата Игоря Палицы Оксана. Журналисты напоминают, что он соратник Игоря Коломойского.

Журналистам также удалось зафиксировать фигуранта газового дела и бывшего беглого народного депутата Александра Онищенко. Напоминают расследователи, что в Украине он официально находится в розыске.

С остальными отсиживающимися в Куршевеле украинцев ознакомьтесь в полном видео расследования. Листайте вверх и смотрите до конца.